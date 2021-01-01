Аудит финансовой отчетности
Аудиторская проверка финансовой деятельности, включая бухгалтерскую и налоговую отчетность, представляет собой комплексную независимую проверку всей финансово-хозяйственной документации фирмы, в результате которой дается заключение о достоверности данной отчетности и соответствии требованиям законодательства.
Зачастую благодаря аудиту финансовой деятельности выявляются ошибки в учетной политике фирмы, неточности в экономическом анализе и планировании.
Аудит финансовой отчетности Вам необходим для того чтобы:
- увидеть полную картину финансового состояния фирмы, оценить ее перспективы и возможные пути развития;
- решить вопрос о финансировании или кредитовании фирмы и нуждаетесь в точных данных о платежеспособности заемщика и т.п.
После аудита Вы получите аудиторское заключения, которое позволит Вам:
- увидеть объективную картину финансовой и экономической деятельности предприятия;
- привлечь инвесторов и кредиторов для дальнейшего развития;
- составить перспективный план по ведению хозяйственной и финансовой деятельности;
- выявить скрытые проблемы в области финансовой деятельности предприятия для скорейшего их устранения прежде всего руководством, что тоже приведёт в сбалансированному ведению и созданию положительных финансовых потоков;
- предоставить всю необходимую информацию в налоговые органы;
- привести в порядок учет в соответствии с требованиям финансовой отчётности: достоверности, нейтральности, целостности, существенности, сопоставимости и последовательности.
Воспользовавшись услугой нашей компании о проведении аудита финансовой отчетности, Вы непременно достигнете цели по обеспечению уверенности в деятельности фирмы. Наши специалисты работают в соответствии со всеми общепринятыми мировыми стандартами проведения аудита, обеспечивая уверенность во всех финансово-хозяйственных аспектах предприятия. В своей работе мы неукоснительно соблюдаем этические требования, фундаментальные постулаты аудита, признанные международными кодексами бухгалтеров. Согласно им, проверяющий должен полагаться на внутрифирменную систему касательно установления и оценки контроля качества каждого задания.
Применение международных стандартов проведения аудита нашими специалистами повышает эффективность достигаемых целей и решаемых задач. Результатом проведения проверки является оформление рекомендаций и выводов в письменном виде.
Профессионализм и опыт – лучшие наши помощники. Они позволяют нам грамотно и быстро провести анализ деятельности фирмы, ее место на рынке и составить план по проведению аудиторских мероприятий таким образом, чтобы снизить аудиторские риски и при этом сохранить максимальную объективность проверки. Проверка бухгалтерской отчетности это Key Solutions.
"Кей Солюшнз - проведение аудита отчетности" это команда профессиональных аудиторов, бухгалтеров и консультантов, которые используют свой опыт и знания, помогая клиентам достигать намеченных целей.
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